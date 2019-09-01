مقتل عنصر وإصابة آخرين في هجوم على مليشيا "الصدر" في العراق

قتل عنصرًا من ميلشيا سرايا السلام العراقية، اليوم الأحد، وأصيب إثنان آخران؛ إثر اشتباكات مع عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة سامراء.



وأوضح مصدر أمني عراقي، أن عناصر تنظيم داعش هاجموا نقطة امنية تابعة لسرايا السلام في منطقة الزور في سامراء، اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة، أدت إلى مقتل أحد عناصر سرايا السلام، وإصابة إثنين آخرين، وذلك وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.



فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب؛ لتلقي العلاج والجثة إلى الطب الشرعي (العدلي).



واستهدفت العديد من الهجمات المليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي مؤخرًا، من قبل عناصر وخلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.



وتتبع سرايا السلام القائد الشيعي مقتدى الصدر، وكانت منضوية تحت الحشد الشعبي، إلا أنها اعلنت يوليو الماضي الخروج من الحشد؛ تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بحل الميلشيات، وضمها للقوات المسلحة والأمنية في الدولة.