الشرطة النمساوية تكثف جهودها لمواجهة ارتفاع الحوادث في بيوت اللاجئين بتيرول

ذكرت مصادر أمنية نمساوية أن هناك ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث التي يتورط فيها لاجئون وبشكل خاص في مدينة تيرول التي سجلت في النصف الأول من العام الجاري حوالى 600 حادثة في 80 منشأة اجتماعية لرعاية اللاجئين.

وأوضحت المصادر الأمنية في الشرطة النمساوية، اليوم الأحد، أن بيوت اللجوء في مدينة تيرول تشهد مئات الحوادث كل شهر، مضيفة أن هناك حالة من الاستنفار على المستويين الأمني والاجتماعي؛ لإعادة ترتيب الأوضاع في مؤسسات رعاية اللاجئين في البلاد.

وأشارت المصادر إلى أن هناك 186 حادثًا بسبب شجارات وخلافات مالية وأيضا هجمات على أفراد الأمن، لافتة إلى وجوب حظر 110 أشخاص من الخروج من مباني رعاية اللاجئين لخطورتهم على المجتمع.

ولفتت إلى أن حدوث مشكلات وصراعات في هذه المباني يرجع إلى قرارات اللجوء السلبية التي تدفع بعض مرفوضي اللجوء للإقدام عليها، مضيفة أن قطاعا غير صغير من اللاجئين يعانون من أمراض نفسية وعقلية إلى جانب عدد من الحوادث المتعلقة بإدمان الكحول والمخدرات.