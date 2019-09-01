الاتصالات: أورنج مصر أسرع شبكة في نقل وتنزيل وتحميل البيانات

كشف تقرير المركز القومي لجودة خدمات المحمول التابع للجهاز القومي لتنظم الاتصالات عن حصول شركة "أورانج مصر" على أسرع شبكة في الانترنت، وسرعة تنزيل وتحميل البيانات، والذي يمثل شهادة حكومية رسمية بتفوق اورنج مصر في خدمات الانترنت.



كانت أورانج مصر قد حصلت على أسرع شركة محمول في تحميل وتنزيل البيانات، وسرعة نقل البيانات

في تقرير أصدرت شركة «open signal» الأمريكية في وقت سابق؛ مما يؤكد على أن أورانج تنفرد بهذه الميزة، التي يحتاج إليها المستخدمين.



وقال التقرير الصادر عن الجهاز القومي للاتصالات اليوم، إنه تم إجراء اختبارات جودة الخدمة، خلال شهر يوليو الماضي، لما يقرب من 23 ألف كيلو متر، من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية، والمقسمة إلى ما يقرب من ١١٠ منطقة، وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية، تشمل 80 منطقة، و30 طريق ومحور ومركز لتجمعات المواطنين؛ حيث تتم القياسات لخدمات الصوت والبيانات، بإجراء عشرات الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.



ويأتي تقرير جودة الخدمة بعد فترة توقف استمرت أكثر من عامين، قام خلالها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاقد مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية؛ لإقامة مركز تقني لقياس جودة الخدمة باستثمارات بلغت ٥٠ مليون جنيه؛ للحصول على تقارير تفصيلية ذات مرجعية عالمية؛ حيث تعد الشركة الألمانية من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، وعضو فاعل في المنظمات الدولية المتخصصة في مجال قياسات الجودة.