وزير الخارجية العراقي يجرى اتصالا بالقائم بالأعمال الروماني بعد حادث السفارة

أجرى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اتصالًا هاتفيًا مع القائم بالأعمال الروماني في بغداد؛ للاطمئنان على سلامة موظفي السفارة بعد حادث الحريق تعرض له مبنى السفارة.

وذكرت الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد - أن الحريق تسبب في إصابة أحد دبلوماسيي السفارة بحروق بسيطة نُقل على إثرها إلى مدينة الطب، فيما أُجريت له كافة الإسعافات اللازمة وهو الآن بحالة جيدة.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت، في وقت سابق اليوم، إخلاء الموظفين في السفارة الرومانية ببغداد؛ إثر اندلاع حريق في مقر السفارة.