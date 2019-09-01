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وزير الأوقاف يكشف حقيقة تحمل الأهالي فواتير كهرباء المساجد (فيديو)

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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رد وزير الأوقاف، على ما تردد بشأن تحميل الأهالي دفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، قائلًا إن وزارة الأوقاف لا ينقصها المال، وإنها في أفضل أحوالها المادية خلال العشرين سنة الماضية، مشيرًا إلى أنه على مدار عامين، قامت الوزارة بأكبر عملة إحلال وتجديد وعمارة المساجد، وتم تخصيص 200 مليون جنيه، بواقع 100 مليون في العام لفرش المساجد فقط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه قبل العامين الماضيين، كانت الوزارة تعمل إحلال وتجديد لما بين 500 و600 مسجد، على الأقل، بخلاف الجهود الذاتية وتبرعات الأهالي.

وأكد أنه لم تصدر أي تعليمات بتحميل الكهرباء، على المواطنين، وإنما صدرت تعليمات بترشيد وتنظيم الاستهلاك، بحيث يتم فتح المكيفات قبل الصلاة بنصف ساعة، وإغلاقها في غير أوقات الصلاة، فضلًا عن جعل المكيفات على خط منفصل عن الإضاءة والإذاعة، لضمان عدم فصل الإضاءة في أوقات الصلاة.

وأوضح أن الملحقات التابعة للمساجد من سكن إداري أو عيادة أو دار مناسبات، أو حضانة كانت تحمل على المسجد، فصدر قرار بفصلها، وأن يتحمل أصحابها "الكهرباء" المزودة لتلك الملحقات، وتتحمل الوزارة "كهرباء" المسجد فقط.

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