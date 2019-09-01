موجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة تضرب جنوبي باكستان

تعرضت مدينة كراتشي الساحلية الواقعة جنوبي باكستان إلى موجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة العاصفة التي غمرت معظم الطرق في المدينة وأدت إلى توقف حركة المرور.

ونقلت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد عن "إدارة الأرصاد الجوية " المحلية توقعاتها بمزيد من هطول الأمطار في المدينة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تجتاح أمطار رعدية مع هبوب رياح قوية أجزاء معزولة بعدة مناطق أخرى.

فيما لم تشر الشبكة إلى ورود أنباء - على الفور - تفيد بسقوط ضحايا أو مصابين أو وقوع خسائر مادية إثر هطول الأمطار.