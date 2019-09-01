تونس: ضبط 20 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا

أفادت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، بأن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي تمكنت من ضبط 20 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أنه بالتحقيق معهم اعترفوا أنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر التجارية الراسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه السواحل الأوروبية.

وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ ما يتعين في شأنهم.