300 فرصة عمل جديدة توفرها وزارة القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 300 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات الصناعات الغذائية، براتب يحدد بحسب المقابلة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، أو فوق المتوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.



كما تحتاج الشركة، 100 مندوب تسليم، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.



وتطلب الشركة أيضا، 100 سائق، على أن يكون لديه رخصة أولى أو ثانية، ولا يشترط الحصول على مؤهل، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.



وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر تأمين اجتماعي، تأمين صحي، مواصلات، وعمولة.



وحددت الشركة، العمل في فروع القطامية، أبو رواش، الوراق، السلام، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، المنصورة، والإسكندرية.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01141488085 أو 01121219095 أو 01022444908، والتواصل مع المدير المسؤول محمد ثابت، أو حمادة جمعة.