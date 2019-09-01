تراجع أسعار الفولاذ 17 دولارا اليوم

شهدت أسعار معدن الفولاذ تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في الأسواق التجارية، حيث سجل نحو 1423 دولارًا للطن، مقارنة بنحو1440 دولارًا، أمس، منخفضًا بقيمة قدرها نحو 17 دولارًا.



ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل "الفولاذ" ضمن قائمة المعادن المهمة لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية، والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم".



يذكر أن أسعار "الفولاذ" شهدت صعودًا عن الشهر الماضي، بلغ 90 دولارًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

