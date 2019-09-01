بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بالبحيرة

أصيب منذ قليل، 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى على طريق كوم حمادة عزبة بدر التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حمدي حميدة نائب مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى فى طريق عزبة بدر كوم حمادة التابع لدائرة المركز.



وعلى الفور انتقل الرائد عمر عرفات رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة، وبالفحص تبين إصابة "مصطفى جمال زكى" 21 سنة، مقيم كوم حمادة مصاب بكدمة شديدة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، و"إبراهيم شعبان حافظ" 22 سنة، مقيم كوم حمادة مصابة بكدمة شديدة بالظهر اشتباه نزيف داخلى، و"مهيمنة سمير عطا" 15 سنة، مقيمة كوم حمادة مصابة بكدمة شديدة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم، و"لطيفة إبراهيم غانم" 50 سنة، مقيمة كوم حمادة، مصابة بكدمة شديدة بالظهر وسحجات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.