ريال مدريد يتعادل مع فياريال في الدوري الإسباني

تعادل فريق ريال مدريد مع مضيفه فياريال بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب لاسيراميكا في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدفي ريال مديد، النجم الويلزي جاريث بيل في الدقيقتين 46 و86، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 93 لحصوله على إنذارين، وأحرز جيرارد مورينو ومويسيس جوميز هدفي فياريال في الدقيقتين 12 و74.

ومنح التعادل كل فريق نقطة، ليصبح رصيد ريال مدريد 5 نقاط،في المركز الخامس،بينما اصبح رصيد فياريال نقطتين في المركز الـ16.