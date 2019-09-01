منتخب السنغال لكرة السلة يخسر من ليتوانيا في كأس العالم

خسر المنتخب السنغالي لكرة السلة مساء اليوم الأحد في أول لقاء له في كأس العالم لكرة السلة المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وذكرت الاذاعة السنغالية أن منتخب ليتوانيا فاز بمائة نقطة مقابل سبعة وأربعين خلال اللقاء.

ويلعب المنتخب السنغالي لقاءه القادم أمام منتخب كندا يوم الثلاثاء القادم.