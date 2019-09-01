جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب ساعات تنصت محظورة

أحبطت جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي برئاسة شريف حبيب محاولة تهريب عدد من ساعات التنصت المحظور دخولها البلاد.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إنه تم الاشتباه في الطرود الواردة من هونج كونج، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود ٢١٠ ساعات يد سمارت مزودة بكاميرا وميكروفون ومدخل بشريحة هاتف محمول للاتصال.

وأشار إلى أن هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات.