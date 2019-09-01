اتحاد السلة يعتمد كرة موحدة لجميع مسابقاته

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، اعتماد كرة موحدة لمسابقاته المحلية، بعد اتفاقه مع وكيل شركة "ويلسون" العالمية في مصر.

وقال الاتحاد المصري لكرة السلة، في بيان مساء اليوم، إنه اعتمد كرة السلة ماركة "ويلسون" بجميع مقاساتها والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة، لتكون الكرة الرسمية التي سيتم استخدامها خلال البطولات المحلية "الدوري العام الممتاز وكأس مصر" رجال وسيدات، لموسم 2019-2020.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة السلة الأندية المشاركة في مسابقاتها لتأكيد استخدام الكرة الرسمية التي قرر الاتحاد اعتمادها.