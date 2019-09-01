حسن راتب وعبد الله جهامة ورئيس جامعة سيناء ضيوف 90 دقيقة غدا مع محمد الباز

يستضيف الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، والدكتور حاتم البلك رئيس جامعة سيناء، والشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، وذلك فى حلقة خاصة عن دور التعليم فى محاربة الإرهاب، والدور التنموى الذى تشهده سيناء حاليا ومواجهة التطرف.



ويدور الحوار، عن مستقبل التعليم الجامعي فى مصر، وكيف يتم تطويره والنهوض به لحل مشاكل المجتمع المصري، وتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية، ووضع روشتة حلول لمشكلات التعليم الجامعى الخاص والحكومى، والدور الذى تلعبه جامعة سيناء في تحقيق التنمية والتقدم، والدور الذى تقوم به الدولة بالاهتمام بملف التعليم والارتقاء به.



ويتطرق الحوار أيضا حول إنجازات جامعة سيناء فى البحث العلمي ودعم الطلاب المتفوقين علميا من خلال تقديم المنح الدراسية، أهم التحديات التى تواجه البحث العلمي فى الجامعات المصرية، كيف ساهمت جامعة سيناء فى محاربة الإرهاب؟.. وكيف لعبت الجامعة دورها مع الأسر السيناوية من خلال تعليم أبناءها ومحاربة الفكر المتطرف بالعلم.



ويتحدث ضيوف 90 دقيقة، عن دور الدولة فى تحقيق الأمن والاستقرار فى سيناء، والجهود التى يقوم بها الجيش والشرطة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، وأبرز المشروعات الكبرى التى تشهدها سيناء، لتحقيق التنمية والتطور للأسر السيناوية.