تراجع سعر السكر.. والطن يسجل 301.5 دولار

شهدت أسعار السكر، تراجعًا ملحوظًا، خلال نهاية التعاملات المسائية، اليوم الأحد، بالأسواق التجارية، وسجل سعره نحو 301.60 دولار للطن مقابل نحو 312.5 دولار للطن أمس، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.



وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل حجم إنتاج مصر من السكر خلال العام الجاري إلى نحو 2.740 مليون طن، مقابل استهلاك نحو 3.250 مليون طن خلال نفس الفترة.



وتبدأ السنة التسويقية للسكر في مصر بين شهرى أكتوبر وسبتمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 إلى 3.3 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.2 مليون طن.

