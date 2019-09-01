وزيرة الثقافة تفتتح معرض "محفوظ بختم النسر"

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم الأحد، معرض بعنوان " نجيب محفوظ.. بختم النسر" الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمتحف أديب نوبل في تكية أبو الدهب.

وأكدت عبدالدايم أن المعرض يمثل خطوة مهمة في حفظ ذاكرة رموز قوة مصر الناعمة وتظهر للجمهور جزء من حياة المبدعين غير معلوم للكثيرين.

ويضم المعرض، الذي يستمر حتي ٨ ديسمبر، أكثر من 70 وثيقة من الوثائق الحكومية التي تحمل ختم النسر والمأخوذة من كتاب ختم النسر للكاتب طارق الطاهر عن حياة نجيب محفوظ بدءاَ من شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية ويظهر فيها توقيع "محفوظ" باللغتين العربية والأجنبية، وكذلك شهاداته في المراحل الدراسية المختلفة حتي حصوله علي ليسانس الآداب من الجامعة المصرية، بالإضافة إلي المستندات الوظيفية الخاصة بالراحل الكبير منها: القرارات الوزارية بتقلده رئاسة مؤسسة السينما، اقرارات الذمة المالية.

وكذلك القرار الوزارى بضمه لمجلس إدارة جامعة الثقافة الحرة (الجامعة الشعبية)، إضافة إلى العديد من أوراقه الخاصة مثل: كشف الممتلكات، تقارير العمل السرية، والقرارات التي تخص فترة توليه للرقابة علي المصنفات الفنية وأهم القرارات التي اتخذها.

حضر الافتتاح الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والكاتب يوسف القعيد والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وعدد من محبي الراحل.