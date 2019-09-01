تراجع أسعار رقائق السيليكون 21 دولارًا اليوم

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي تراجعًا ملحوظًا خلال نهاية التعاملات المسائية، اليوم الأحد، بالأسواق التجارية، فسجلت نحو2881 دولارا للطن، مقارنة بنحو2902 دولار للطن، أمس، منخفضا قدره 21 دولارًا.



وتدخل رقائق السيليكون في صناعة الأجهزة الإلكترونية والحاسبات، وتعد جزءًا من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وتسعى مصر إلى ضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة المقبلة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، وذلك في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلية في مصر.