وسائل الإعلام تبرز القمة "المصرية الكويتية" ومباحثات السيسي مع أمير الكويت

أبرزت وسائل الإعلام العربية والدولية المسموعة والمقروءة والمرئية بالقمة المصرية - الكويتية ومباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المسئولين الكويتين وعلى رأسهم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتحت عنوان "السيسي لأمير الكويت: أمن الخليج من أمن مصر".. تناولت قناة "سكاي نيوز" بالعربية، لقاء الرئيس السيسي بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأبرزت تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه أمير الكويت بقصر بيان، أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر، وفقًا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير باسم راضي.

وأشارت القناة الإخبارية، إلى أن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، على هامش زيارته إلى الكويت وصلها أمس السبت.

قناة "روسيا اليوم".. أبرزت الزيارة تحت عنوان "السيسي في الكويت لبحث العلاقات الثنائية وأزمات سوريا واليمن وليبيا"، مشيرة في نشراتها الإخبارية على مدار الساعة إلى أن الرئيس السيسي في زيارة رسمية إلى الكويت واستمرت يومين، وأجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، للقناة إن "الرئيس السيسي بحث مع أمير الكويت تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في شتى المجالات".

وأبرزت قناة "العربية" الإخبارية عنوان"السيسي من الكويت: أمن الخليج من أمن مصر"، تناول الزيارة الرسمية للرئيس السيسي ومباحثاته في الكويت، وذكرت أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز بلاده بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

فيما أبرزت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الزيارة وعنونتها بـ"السيسي يصل الكويت في زيارة رسمية"، مشيرة إلى الاستقبال الحافل للرئيس السيسي، وأن الأمير صباح الأحمد وولي العهد نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة كانوا في استقباله.

ورصدت قناة "الحدث" الإخبارية، الزيارة منذ الساعات الأولى وفي تقريرها ونشراتها الإخبارية بعنوان "السيسي يبدأ زيارة رسمية للكويت"، مؤكدة أن الرئيس السيسي اختتم زيارة ناجحة إلى مدينة يوكوهاما اليابانية التي بدأها الاثنين، متوجهًا إلى دولة الكويت لإجراء مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد وكبار المسؤولين هناك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل مساء أمس السبت، والوفد الرسمي المرافق له إلى الكويت، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي الثالثة إلى الكويت منذ توليه الرئاسة في يونيو 2014، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميًا ملحوظًا في مختلف المجالات؛ حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى الكويت في الخامس من يناير 2015، بينما كانت زيارته الثانية في السابع من مايو 2017.

وتزينت شوارع الكويت، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادًا لزيارة الرئيس السيسي، ابتداءً من مطار الكويت الدولي، مرورًا بشارعي الاستقلال، والخليج العربي، وطريق 55، بالإضافة إلى قصر البيان، الذي شهد المباحثات الرسمية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.