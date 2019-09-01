الفتح المغربي يهزم مولودية وجدة بهدف قاتل في كأس العرش

نجح الفتح الرباطي في تجاوز ضيفه مولودية وجدة، بعد فوزه 1-0 في ملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العرش.



ويدين الفريق الرباطي للاعبه نبيل الجعدي، الذي سجل هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين.



وشهدت المباراة بعض الفرص القليلة من الجانبين، بينما تحفظ المدربان وليد الركراكي في الفتح، وعبدالحق بنشيخة في مولودية وجدة، في النواحي التكتيكية.



وتحرك لاعبو الفتح خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهددوا مرمى وجدة ببعض الفرص، خاصة من الضربات الثابتة.



وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، تمكن الجعيدي من تسجيل هدف الفوز من تسديدة قوية، عجز الحارس بوجاد عن التصدي لها.



وأسقط الراسينغ الذي يلعب في الدرجة الثانية، فريق رجاء بني ملال الذي يمارس بدوري الدرجة الأولى، بنتيجة (2-1).



وسجل هدفي الراسينغ حمزة مجدي في الدقيقة 13 والمهدي أزناك في الدقيقة 118، من الشوط الإضافي الثاني، وجعفر الغرار لرجاء بني ملال في الدقيقة 88.



وبدوره خلق أولمبيك الدشيرة الذي يمارس في دوري الدرجة الثانية المفاجأة، وأسقط أولمبيك خريبكة من الدرجة الأولى، بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).

