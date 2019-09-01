اشتباكات بين لاعبي الزمالك والاتحاد السكندري بعد المباراة

شهدت نهاية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، اشتباكات بين لاعبي الفريقين بسبب مشادة بين التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأبيض والحارس البديل للاتحاد محمود الزنفلي.



وفاز الزمالك بهدف على حساب الاتحاد سجله مصطفى محمد ليصعد لنهائي كأس مصر.



وتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأزمة سريعًا، بعد أن كادت الأمور تتطور بين الثنائي الذي دخل في مشادة كلامية قوية.