هل هناك وساطة كويتية جديدة بين قطر والرباعي العربي؟.. وزير الخارجية يجيب

قبل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكويت، تحدثت الصحافة الكويتية عن وساطة كويتية جديدة بين قطر والرباعي العربي مصر والسعودية والإمارات والبحرين.



وأكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لم يتطرق إلى هذا الجانب بشكل مباشر، وإنما تم استعراض كافة القضايا بما فيها الوضع الحالي فيما بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، والرغبة في تجاوز التحديات.



وأوضح "شكري"، أن موقف مصر من قطر لم يتغير، لأن الدولة لم ترصد أي استجابة من قبل قطر، للمالب الثلاثة عشر.



وأردف:"لدينا رغبة في تجاوز أي مشاكل، لكن السياسات القطرية لازالت سلبية، ولا تعمل لصالح تحقيق الاستقرار في المنطقة".