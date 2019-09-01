سيرينا تتأهل إلى ربع نهائي أمريكا المفتوحة

تأهلت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الثامنة عالميا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات بـ بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.



وتمكنت سيرينا من بلوغ دور الثمانية في آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لهذا الموسم، بعد الفوز على الكرواتية بيترا مارتيتش بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4.



وستلعب سيرينا في المباراة المقبلة مع الصينية كيانج وانج المصنفة الـ 18 عالميا التي خلقت المفاجآة وأقصت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الثانية عالميا بواقع 6-2 و6-4.