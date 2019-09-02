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حقيبة يد الأميرة ديانا بنسخة معدلة على مدرجات الموضة (صور)

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:49 ص
جريدة الدستور
سلمى بدر
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يستمر هوس عالم الأزياء، ومدرجات الموضة بأسلوب وتصميمات أزياء الأميرة الراحلة "ديانا"، وبفساتينها الأيقونية التي اعتبروها مصدر إلهام للعديد من الصيحات كالشورت الرياضي الضيق وغيرها، ويبدو أن إكسسوارات الأميرة ديانا المفضلة هي الأخرى ستظهر من جديد على مدرجات الموضة، حيث طرحت العلامة التجارية البريطانية "تودز" نسخة محدثة من حقيبتها الشهيرة "D"، وهي حقيبتها المفضلة في التسعينيات.

ويتميز الإصدار الجديد لعام 2019 الذي أطلق عليه اسم حقيبة "D-Styling"، بتصميم عصري أنيق، مصنوعة من الجلد الفاخر، بحجمين مختلفين الصغير والمصغر، بألوان متنوعة تشمل الأزرق والأسود والأبيض والبني بظلاله المختلفة إلى جانب البرتقالي ونسخة مطبعة متعددة الألوان.

كانت الأميرة ديانا ظهرت حاملة الحقيبة الأيقونية في مايو 1997، حيث نسقتها مع زي رياضي من سترة مخططة وجينز أبيض، وزوج من أحذية اللوفر الزرقاء الفاتحة، ومضرب تنس، ويبلغ سعر النسخة الصغيرة من هذه الحقيبة 2145 دولار أمريكي، في حين يبلغ سعر النسخة المصغرة 1995 دولار أمريكي.

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