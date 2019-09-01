بدء الحملة الرئاسية في تونس للمرشح المسجون نبيل القروي.. غدا

أعلن مسؤولون في الحملة الانتخابية لمرشح الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس نبيل القروي انطلاق حملتهم يوم غد الاثنين برغم أن مرشحهم لا يزال قابعا في السجن.

وأفاد المكتب الإعلامي لحملة نبيل القروي اليوم الأحد بأن الحملة الرئاسية ستبدأ انطلاقا من مدينة قفصة في الجنوب التونسي.

ويواجه القروي (56 عاما) رجل الأعمال الناشط في الإعلام ومالك قناة "نسمة" الخاصة إلى جانب شقيقه غازي القروي، اتهامات بالتهرب الضريبي وبتبييض أموال في دعوى قضائية تقدمت بها جمعية "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ.2017

وأودع القروي سجن المرناقية بالعاصمة قبل أسبوع لكن محاموه تقدموا بطعن ضد قرار المحكمة بسبب "خروقات قانونية" كما قدموا طلبا أول أمس الجمعة إلى القضاء لتحديد جلسة عاجلة من أجل النظر في طلب الافراج عنه حتى يتسنى له قيادة حملته الانتخابية.

وأعلنت هيئة الانتخابات في وقت سابق بأن القروي يحتفظ بحقه في المنافسة في الانتخابات الرئاسية طالما لم تصدر ضده أحكاما قضائية.

وعلى الرغم من الملاحقة القضائية، فقد حقق القروي (56 عالما) وحزبه الناشئ "قلب تونس" مفاجأة للأحزاب الكبرى بتصدره نوايا التصويت خلال الأربعة أشهر الأخيرة على التوالي لعمليات استطلاع الآراء.

وتبدأ الحملات الانتخابية غدا وتستمر حتى يوم 13 سبتمبر، فيما حدد يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية المبكرة إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 15 من نفس الشهر.

وهذه ثالث انتخابات تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام.2011