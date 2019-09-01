تفاصيل اتصال سامح شكري مع الحريري حول التطورات في لبنان

كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري، تفاصيل اتصاله برئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، قائلًا إنه اتصل للاطمئنان على الوضع، والتعرف بشكل مباشر بالوقائع، واستطلاع أي دور تقوم به مصر لتحقيق التهدئة، وعدم تصعيد الأمر، بما يؤدي إلى أي إضرار بالشعب اللبناني.



وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"تناولنا الأمر بشكل مسهب، ودار حديث عن أهمية تحقيق الأمن والاستقرار بلبنان، وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع كافة الأطراف لاحتواء الأمر، وعدم تصعيده".



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله اللبناني، وأنه في حالة تأهب واستعداد.



وأفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الجيش ألغي القيود التي فرضها على المدنيين قرب الحدود اللبنانية،



وأجرت قوات اليونيفل، الاتصالات اللازمة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي في محاولة لمنع أي تصعيد وتستطلع حقيقة ما حصل على الأرض، كما دعت لضبط النفس في لبنان، ووقف التصعيد.



كان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن إطلاق النار ردًا على استهداف مواقع له من لبنان، وقالت قناة "إكسترا نيوز" نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، إن القوات الخاصة الإسرائيلية، استهدفت موقعًا يبعد كيلو مترا عن الحدود مع لبنان.



فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، منذ قليل، أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في مستوطنة "أفيفيم"، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مناطق داخل مزارع شبعا جنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق بها، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.