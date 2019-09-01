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رياضة

أولد بويز يفوز على هوراكان في الدوري الأرجنتيني

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:25 م
جريدة الدستور
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فاز فريق نيولز أولد بويز على هوراكان 4 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الأرجنتيني لكرة القدم والتي شهدت ايضا فوز تاليريس كوردوبا على ألدوسيفي 2 1 وتعادل كولون مع روزاريو سنترال 11، وفوز أتلتيكو توكومان على أرسنال ساراندي 1 صفر.
وسجل أهداف أولد بويز ماورو فورميكا في الدقيقة السادسة وكريستيان ليما (هدفين) الأول في الدقيقة 34 والثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء وأنجيلو جابريلي في الدقيقة 68، فيما سجل هدف هوراكان فيرناندو كونيليو في الدقيقة.29
ورفع أولد بويز رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس،وتوقف رصيد هوراكان عند خمس نقاط في المركز السادس عشر.
وشهدت المباراة طرد والتر بيريز لاعب هوراكان في الدقيقة الاخيرة من المباراة.
وفي المباراة الثانية، فاز تاليريس طوردوبا على ألدوسيفي 2 .1
وتقدم ألدوسيفي بهدف سجله نازارينو داميان سوليس في الدقيقة الأولى، وتعادل ناهول بوستاس لكوردوبا في الدقيقة 17 وأضاف جوناثان مينديز الهدف الثاني في الدقيقة.37
ورفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد ألدوسيفي عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.
وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل 11 على المباراة التي جمعت كولون مع رزواريو سنترال.
وتقدم كولون بهدف سجله رودريجو البيندرو في الدقيقة 19 وتعادل كلاوديو ريانو في الدقيقة 41 لروزاريو سنترال.
ورفع كولون إلى أربع نقاط في المركز 21،وتوقف رصيد رزواريو سنترال عند تسع نقاط في المركز الثامن.
وفي المباراة الرابعة، فاز أتلتيكو توكومان على أرسنال ساراندي بهدف نظيف سجله مارسيلو أورتيز في الدقيقة.20
وشهدت المباراة طرد خافيير طوليدو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 49 لحصوله على إنذارين.
ورفع أتلتيكو رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد أرسنال ساراندي عند تسع نقاط في المركز السابع.

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