هدف باسينسيا المتأخر يمنح أينتراخت الفوز على فورتونا

هز جونسالو باسينسيا الشباك في الدقيقة 86 بعدما صنع الهدف الأول لزميله باس دوست الوافد الجديد ليقود أينتراخت فرانكفورت لقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فورتونا دوسلدورف في دوري الدرجة

الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد.

وعثر البرتغالي باسينسيا، الذي هز الشباك للأسبوع الثاني على التوالي في الدوري وسجل ثلاثة أهداف في تصفيات الدوري الأوروبي، على مساحة في الناحية اليمني وسدد في المرمى ليخطف الفوز.

وقبل ذلك أرسل تمريرة عرضية إلى دوست، المنضم يوم الاثنين الماضي، ليلغي تقدم فورتونا في الدقيقة 13 إذ شارك اللاعب الهولندي في الشوط الثاني.

ويملك أينتراخت ست نقاط من ثلاث مباريات.

وأحرز فيردر بريمن ثلاثة أهداف على أرضه في مرمى أوجسبورج ليحقق انتصاره الأول هذا الموسم بعدما عوض الفريق الضيف تأخره مرتين.

وسجل يويا أوساكو هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 67 ليضمن انتصار صاحب الأرض 3-2 والحصول على أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

ويتصدر رازن بال شبورت لايبزيج الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات عقب تغلبه 3-1 على مستضيفه بروسيا مونشنجلادباخ يوم الجمعة.

وسحق بايرن ميونيخ ضيفه ماينتس 6-1 أمس السبت ليتقدم إلى المركز الثاني بسبع نقاط فيما يتأخر بروسيا دورتموند عنه بنقطة واحدة عقب هزيمته المفاجئة 3-1 أمام مستضيفه أونيون برلين.



