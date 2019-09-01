إيمري يشيد بعودة أرسنال أمام توتنهام في البريمييرليج

أشاد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال بعودة "الجانرز" في النتيجة أمام توتنهام هوتسبير، معربا عن فخره الشديد بلاعبيه.



وكان أرسنال متأخرا بهدفين دون رد أمام توتنهام، قبل أن ينجح في إدراك التعادل، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال إيمري، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "علينا أن نكون فخورين للغاية بالعودة التي قمنا بها وكنا نستحق الفوز أيضا، وفي الشوط الثاني سيطرنا بشكل أفضل من الشوط الأول".



وأشاد إيمري بثنائي الوسط ماتيو جوندوزي وجرانيت تشاكا، قائلا: "جوندوزي لايزال لاعبًا شابًا لكنه يتطور، العام الماضي كان مذهلًا وهذا العام هو يعطينا خطوة للأمام تكتيكيًا، ويعطينا الكثير من التحكم بالكرة وهو أحد مفاتيحنا لذلك، فهو يحقق لنا التوازن".



وأتم مدرب باريس سان جيرمان السابق حديثه بقوله: "أنا فخور جدًا بعمل تشاكا طوال الـ90 دقيقة، فهو عنصر أساسي بالنسبة لنا".



وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، فيما رفع "السبيرز" رصيده إلى 5 نقاط بالمركز التاسع في جدول ترتيب المسابقة.