السويسري فيدرر يتأهل إلى دور الثمانية ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

تأهل نجم التنس السويسري روجيه فيدرر إلى دور الثمانية في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، بفوزه على منافسه البلجيكي ديفيد جوفين في الدور الرابع للبطولة بثلاث مجموعات نظيفة.



وواصل السويسري المخضرم (المصنف الثالث للبطولة) مسيرته الناجحة في منافسات فردي الرجال بالبطولة التي تعد آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى لهذا الموسم، حيث حقق فوزا سهلا ودون أدنى صعوبة بالمجموعات الثلاث بنتائج (6 2 و6 2 و6 0).



وبتلك النتيجة، يضرب فيدرر (38 عاما) موعدا في دور الثمانية للبطولة مع الفائز من لقاء البلغاري جريجور ديميتروف والأسترالي أليكس دي مينار.

