أحمد موسى يطالب بإنشاء مستشفى يليق بمدينة العلمين الجديدة
الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:20 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بإنشاء مستشفى في منطقة العلمين، تكون على أعلى مستوى، وتليق بالعلمين الجديدة.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد": "تم إنفاق مليارات على مدينة العلمين الجديدة، ويجب أن تكون هناك مستشفى تقدم خدمة، خاصة في ظل الحوادث على طريق الساحل".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد": "تم إنفاق مليارات على مدينة العلمين الجديدة، ويجب أن تكون هناك مستشفى تقدم خدمة، خاصة في ظل الحوادث على طريق الساحل".