بوتشيتينو يعلن بقاء كريستيان إريكسن في توتنهام

أعلن السيد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني الأرجنتيني لفريق نادي توتنهام، بقاء لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن ضمن صفوف الفريق هذا الموسم.



وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالرحيل عن النادي اللندني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي مع السبيرس.



ولكن مع تبقي يوم واحد فقط على السوق الصيفية، أكد مدرب إسبانيول الإسباني السابق أنه خروج إريكسن خلال الساعات القليلة المقبلة أصبح شبه مستحيل.



بوتشيتينو صرح عقب نهاية مباراة أرسنال في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى بي بي سي قائلًا “الفريق ككل قدم أداءً جيدًا للغاية. إريكسن قدم عرضًا كبيرًا. ذهنه كان واضحًا بأنه يريد اللعب”.



وأضاف “تقريبًا من المستحيل أن يحدث شيء (رحيله فيما تبقى من سوق الانتقالات)، وهذا السبب وراء إشراكه”.