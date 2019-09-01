رقم سلبي غير مسبوق لكورتوا

أنهى ريال مدريد الشوط الأول من مواجهة فياريال، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الليجا، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.



واستقبل البلجيكي تيبو كورتوا الهدف الأول في شباكه عبر جيرارد مورينو مهاجم فياريال في الدقيقة 12.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن كورتوا استقبل أهدافا في آخر 11 مباراة له في الليجا، بما مجموعه 15 هدفا، وهي أطول سلسلة له بدون شباك نظيفة في مسيرته.