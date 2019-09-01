الرئاسة: العالم مهتم بالاستفادة من خبرة السيسي (فيديو)

كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فرنسا واليابان والكويت.



وقال متحدث الرئاسة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس اختتم جولته بعقد لقاء قمة مع أمير الكويت، حيث تم تناول بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الكويت تعد من أكبر الدولة المستثمرة في مصر.



وحول مشاركة الرئيس في قمة "تيكاد"، قال المتحدث باسم الرئاسة:"مؤتمر تيكاد كان مثمرًا، حيث اهتم الجانب الياباني بالاستماع إلى وجهة النظر المصرية حول قضايا القارة الأفريقية، ودائما تتناول المؤتمرات الدولية التجربة المصرية الناجحة في التحول من الاضطراب إلى الاستقرار خلال 5 سنوات، وتحقيق تطور اقتصادي، حيث يتم توصيفها بالتجربة الملهمة".



وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح تيكاد ركزت على أهمية تنمية الموارد البشرية، وتحقيق الربط بين الدول الأفريقية لتعزيز عمليات التجارة والتنمية، حيث أن الربط بين ما يقرب من 54 دولة أفريقية متواضع للغاية.



وأردف: "المحور الثالث لكلمة الرئيس في تيكاد ركز على اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا، التي تتيح آلية مكتملة الجوانب لدول القارة السمراء والدول الأخرى، واللغة بين أفريقيا ودول العالم تغيرت الآن، وأصبحت قائمة على الشراكة في التنمية، فهناك فكر جديد وطريق جديد تسلكه أفريقيا".



واستطرد:"هناك اهتمام من زعماء العالم للاستفادة من خبرة الرئيس السيسي بعد التجربة المصرية الناجحة لاستنساخها أفريقيًا".



وأكد أن اليابان تعد شريكًا قديمًا لمصر في التنمية، وهو ما يظهر جليًا من مشروعات وكالة جايكا اليابانية، والبنك الياباني للتنمية بمصر، كالمدارس اليابانية، والمشاركة في إنشاء المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أن هناك تطلعًا إلى تعزيز الاستثمارات اليابانية بمصر، في ظل المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الهائلة.



وعن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع بفرنسا قال متحدث الرئاسة، إن اللقاءات تناولت العلاقات الثنائية، حيث أكدت مصر تمسكها بمبدأ الحفاظ على الدولة الوطنية لحل أزمات المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد بقيادة الرئيس لمصر في السنوات الماضية، وسط محيط مضطرب.