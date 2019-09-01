احذر السوشيال ميديا قد تدفعك للانتحار.. تعرّف على التفاصيل

قال الدكتور محمد صديق، إخصائي الطب النفسي، إن العالم حاليًا يواجه مشكلة مع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، موضحًا أن بعض الدول مثل الصين وتركيا اعتبرت إدمان الإنترنت مشكلة أمن قومي.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن إدمان الإنترنت يشبه بشكل كبير إدمان المخدرات، حيث تظهر بعض الأعراض المشتركة، مثل الاعتمادية الشديدة، خاصة وأن عدد الساعات التي يجب أن يقضيها الشخص في استخدام الإنترنت يجب ألا يزيد عن ساعتين.

وواصل أن مدمني الإنترنت تظهر عليهم بعض أعراض الانسحاب مثل حيث يصابون بالتوتر في حالة انقطاع الإنترنت وتتأثر حياتهم الاجتماعية وأحيانًا المادية، وقد يبدأ في خسارة بعض علاقاته المهمة، وقد يخسر وظيفته.

واستكمل أن من ضمن أعراض إدمان الإنترنت هو الاستيقاظ من النوم لمعرفة إذا ما تلقيت تحديثات على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وتابع أن الإنترنت يتحول إلى إدمان عندما يصبح هو المهرب الوحيد للإنسان عند إصابته بالحزن أو الاكتئاب أو الضيق، وغيرها من المشاعر السلبية، مؤكدًا ضرورة توفير وسائل بديلة للإنسان للتخلص من فكرة الإدمان.

واستكمل أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى الإصابة بنوبات اكتئاب حادة قد تتسبب في إيذاء النفس أو الانتحار، والسبب في ذلك، قد يكون كومنت أو لايك.