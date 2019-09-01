"smart" تعلن عن موعد إطلاق طرازها الجديد

تستعد شركة "سمارت" المصنعة لأصغر السيارات في العالم للكشف عن آخر طراز تابع لها قبل انتقال ملكيتها لمجموعة "جيلي" الصينية، بعد بيع مجموعة "دايملر" لها.



ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن شركة "دايملر" المالكة لشركة مرسيدس، كانت الشركة الأم المالكة لشركة "سمارت" للسيارات الصغيرة، حتى قررت التخلي عنها بسبب مبيعاتها المنخفضة.



وأعلنت "دايملر" عن أن مجموعة "جيلي"، المالكة لشركات سيارات "لوتس" البريطانية و"فولفو" السويدية، ستستحوذ على شركة "سمارت" وسيكون أول طراز تطرحه "سمارت" تحت مظلة "جيلي" في عام 2022.



وقبل ذلك، أعلنت شركة "سمارت" عن أن آخر تعاون لها مع "دايملر" سيظهر في طرازها الجديدة الذي ستشارك به في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الشهر المقبل.



ونشرت لقطات تشويقية لهذا الطراز الجديد من "سمارت"، نقلا عن الشركة، ظهر بها الطراز في صورة رسومات وتصميمات، قبل طرحه للعرض رسميا بالمعرض الألماني، وأفاد "موتور وان" بأن هذا الطراز الجديد من سمارت سيكون باسم EQ ForTwo.



ووفقا للموقع الأمريكي، فإن خطة انتقال ملكية شركة "سمارت" لمجموعة "جيلي" تشمل مشاركة جزئية لشركة "دايملر" في تصنيع أول طراز يطرح من "سمارت" تحت مظلة "جيلي".



وأوضح أن شركة "دايملر" ستتكفل فقط بتصميمات هذا الطراز، في حين أن هندسته وتصنيعه ستكون على يد خبراء مجموعة "جيلي".