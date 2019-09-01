أتليتيكو مدريد ينتفض ويهزم إيبار ليحقق انتصاره الثالث

حافظ أتليتيكو مدريد على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما حقق انتفاضة رائعة بعد تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على ضيفه إيبار اليوم الأحد بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة من لاعب الوسط توماس بارتي.

واحتفظ فريق المدرب دييجو سيميوني بشباكه دون أن تهتز في أول مباراتين لكنه تأخر بعد سبع دقائق من البداية بضربة رأس من المهاجم تشارليز البالغ عمره 35 عاما.

وضاعف المدافع انايتس اربيليا النتيجة لإيبار بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 19.

وقلص جواو فيلكس المنضم لأتليتيكو مقابل 126 مليون يورو (نحو 138 مليون دولار) الفارق في الدقيقة 27 عندما سجل أول أهدافه في الدوري مع النادي بعدما تلقى تمريرة عرضية من شريكه في الهجوم دييجو كوستا ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.

وأحرز فيتولو، الذي سجل هدف الفوز خارج الديار أمام ليجانيس الأسبوع الماضي، هدف التعادل في الشوط الثاني بتسديدة رائعة قبل أن يلغي الحكم هدفا لدييجو كوستا بداعي التسلل.

لكن بارتي اقتنص هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعدما أظهر قوة وتصميما أمام اثنين من المدافعين داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة في الشباك.

وبات أتليتيكو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي يفوز بكافة مبارياته حتى الآن.