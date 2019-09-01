الأحد 01 سبتمبر 2019 الموافق 02 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

أتليتيكو مدريد ينتفض ويهزم إيبار ليحقق انتصاره الثالث

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:10 م
أتليتيكو مدريد
أتليتيكو مدريد
طباعة
حافظ أتليتيكو مدريد على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما حقق انتفاضة رائعة بعد تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على ضيفه إيبار اليوم الأحد بفضل هدف في الدقيقة الأخيرة من لاعب الوسط توماس بارتي.
واحتفظ فريق المدرب دييجو سيميوني بشباكه دون أن تهتز في أول مباراتين لكنه تأخر بعد سبع دقائق من البداية بضربة رأس من المهاجم تشارليز البالغ عمره 35 عاما.
وضاعف المدافع انايتس اربيليا النتيجة لإيبار بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 19.
وقلص جواو فيلكس المنضم لأتليتيكو مقابل 126 مليون يورو (نحو 138 مليون دولار) الفارق في الدقيقة 27 عندما سجل أول أهدافه في الدوري مع النادي بعدما تلقى تمريرة عرضية من شريكه في الهجوم دييجو كوستا ليضع الكرة في الشباك من مدى قريب.
وأحرز فيتولو، الذي سجل هدف الفوز خارج الديار أمام ليجانيس الأسبوع الماضي، هدف التعادل في الشوط الثاني بتسديدة رائعة قبل أن يلغي الحكم هدفا لدييجو كوستا بداعي التسلل.
لكن بارتي اقتنص هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعدما أظهر قوة وتصميما أمام اثنين من المدافعين داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة في الشباك.
وبات أتليتيكو الفريق الوحيد في الدوري الإسباني الذي يفوز بكافة مبارياته حتى الآن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

منذ حوالي 9 ساعات

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

منذ يوم

"اختطفها جاهل وكيّاد".. كيف استغل أعداء الدولة حملة "علماء مصر غاضبون"؟

منذ ساعة و نصف

"تحدي الساعة".. الباز يدعو المصريين لتكثيف التصويت للفرقة الموسيقية العسكرية

ads

الصور

image description

شاهد.. 20 صورة من جنازة والدة أحمد نظيف

image description

دينا الوديدي ومحمد حسن يتألقان في حفل محكى القلعة

image description

بيراميدز يعبر إلى نصف نهائى الكأس بثنائية أمام حرس الحدود

image description

بالصور.. إغلاق 5 مراكز طبية كبرى في الأقصر

image description

"سارة الرياني" فتاة تربي العقارب والثعابين في غرفتها (صور)

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل جديدة حول الشاب المتهم بقتل أمين شرطة فى الزمالك

الخطيب يطالب "رانيا علواني" بالتزام الصمت

إعدام مدرس ذبح زوجته ظنًا أنها "حامل" فى قنا

بـ فستان مكشوف.. ميرهان حسين في أحدث جلسة تصوير

أيام زمان

"تزوج 13 مرة وأرملة الهجان سلبته أمواله"..ماذا تعرف عن "الدنجوان المقاتل" إيهاب نافع؟

لماذا يطلق المصريون على الجبنة المثلثات اسم "نستو"؟ (فيديو)

كاميليا "أيقونة الجمال".. ماتت محترقة وتصارع عليها الدنجوان والملك فاروق

"الواسطة" قضت على أحلام تحية كاريوكا.. و"الفرنسية" أنقذتها

الصحة

أفضل التمارين للتخلص من القلق

دراسة جديدة تكشف حقيقة تأثير إشعاعات الهواتف على الصحة

الأعراض الأولى لمرض السكري

تحذير من السكتة الدماغية.. 7 أعراض لا تتجاهلها

الرئيس نيوز

الخارجية: مصر تبذل جهودا حثيثة لاحتواء التصعيد جنوب لبنان

جبر يكشف: هل تتحول الصحف القومية الورقية إلى "إلكترونية"؟

رانيا علواني: أرفض "الإساءات المتعمدة" من جمهور الأهلي الراقي

"شكرى" يجري اتصالا بـ"الحريرى" لبحث التصعيد العسكري مع إسرائيل

منوعات

جوني ديب يواجه اتهامات بالعنصرية بعد إعلان عطر

تحفة لإمبراطور الصين بجنيه إسترليني

حكم صيام "تاسوعاء وعاشوراء"

ثقب أسود بأحجام غير معقولة يفاجئ العلماء

كشكول

ممدوح علي عميدا للشريعة والقانون بالقاهرة

افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الثاني الابتدائي بالإسماعيلية الأزهرية

التموين: 6 عربات متنقلة لتوفير مستلزمات المدارس في الأماكن الشعبية

ننشر أسماء المناهج المطورة وفق لمنظومة" الجدارات" في مدارس التعليم الفني

إسلام سياسي

"أويس شودري" داعشي أمريكي اعتقل قبل تنفيذه عملية إرهابية

الإخوان يبدأون حربهم على مبادرات السجون الرافضة لهم

هجوم إخواني شرس على قنوات الجماعة في تركيا لانتقادها مرسي

تقارير أمريكية تؤكد عودة داعش باسم جديد في العراق


زيت وسكر

مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و950 ميجاوات احتياطي عن الحمل المتوقع

انقطاع الكهرباء عن محطة محولات بسيون الثلاثاء المقبل لهذا السبب!

الأورمان تطلق مبادرة “طمن قلبك” لعلاج غير القادرين بالمحافظات

تعرف على المشروعات الخدمية الجديدة بمحافظة القليوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
نكسة 67.. هلاوس أردنية
عمرو خالد
منازل الدعاء إلى لله
سيد عبدالقادر
«أم الديمقراطية» على أسنة الرماح
مؤمن المحمدي
هى دى المشكلة
المزيد

الثقافة

رائد «أدب الأطفال»: تركت عملي بالقضاء واخترت الكتابة.. وليس مطلوبًَا أن يصبح جميع أفراد المجتمع قراء

فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجرى الجديد

ورش فنية وأدبية بثقافة دمياط

فنان تشكيلي: غلق المتاحف الفنية يتسبب في أزمات ثقافية

صفحتنا ع الفيس بوك