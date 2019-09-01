"فيراري" تعترف بأكبر عيوب طرازها الكهربائي

سجلت شركة فيراري الإيطالية المصنعة للسيارات الرياضية دخولها عالم السيارات الكهربائية بطرحها لأول طراز تنتجه من هذه الفئة مطلع عام 2019 الجاري، وهو طراز SF90 Stradale.



وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن شركة فيراري عبرت على لسان أحد المسؤولين بها عما رأته من عيوب في عملية طرح سيارة بمحرك كهربائي مهجن للمرة الأولى.



يأتي هذا في ظل التوجه العالمي لجميع شركات السيارات لطرح مزيد من السيارات الكهربائية، الهجينة والكاملة، وندرة الحديث عن أي عيوب تتعلق بهذه التجربة في وسط صناعة السيارات.



ونقل الموقع الأمريكي تصريحات لكبير الخبراء التقنيين بشركة فيراري "مايكل ليترز"، اعترف خلالها أن صناعة سيارات رياضية بمحركات هجينة أمر "مؤلم".



وأوضح "ليتزر" ذلك في تصريحاته التي أدلى بها لموقع "أوتو كار"، أن صناعة سيارات رياضية بمحركات هجينة أمر مؤلم، لضرورة إضافة مزيد من الوزن وهو ما لم تعتد عليه السياسة التصنيعية لشركة فيراري.



وذكر "مايكل ليتزر" أن فيراري تعتبر "سفير السرعة" في عالم السيارات، وإضافة مزيد من الوزن لطراز SF90 Stradale الهجين أثر سلبيا على معدلات التسارع والسيطرة على السيارة.



يذكر أن فيراري طرحت طرازها الكهربائي الأول SF90 Stradale بـ4 محركات منفصلة، 3 منها بالكهرباء، والرابع محرك توربيني تقليدي.

