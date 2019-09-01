سيارة فيات 500 تودع السوق الأمريكي مع نهاية 2019

أعلنت شركة فيات الإيطالية المصنعة للسيارات عن عدم طرحها نسخا مستقبلية من طراز 500 الصغير، وعددا من الفئات التابعة له، وذلك بالسوق الأمريكي فقط.



وذكر موقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات أن فيات قررت أن تكون نسخة 2019 الحالية من طراز 500، الأخيرة التي تطرح من هذا الطراز بالسوق الأمريكي.



وسيطبق هذا القرار على عدد من الفئات التابعة لطراز 500 وهي: فيات 500 هاتش باك، و500 كابريو، و500 أبراث وذلك مع نهاية 2019.



ورغم ذلك، ستستمر فئات أخرى تابعة لهذا الطراز، وهي: فئة 500L وفئة 500X، على عكس الفئة الأصلية التي ستكون نهايتها مع بداية العام الجديد.



ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن سبب هذا القرار من جانب شركة فيات، يعود إلى تراجع المبيعات بالسوق الأمريكي لطراز 500 في نسخته الأصلية والفئات الأخرى الصادر بحقها قرار وقف الطرح.