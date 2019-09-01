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رياضة

العين الإماراتي يضم الفرنسيين مزاوياني وياسين حتى 2022

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أنهت إدارة نادي العين الإماراتي اليوم الأحد، إجراءات التعاقد مع لاعبي الوسط الفرنسيين، عمر ياسين “19 سنة” وإدريس مزاوياني “19 سنة”، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة أي حتى 2022 وذلك لقيدهما ضمن فئة “المقيمين”.

وقال محمد عبيد “حماد”، مشرف الفريق الأول لكرة القدم والرديف، عن سبب تأخر إعلان الصفقتين: “أن الإعلان عن أي صفقة لا ينبغي أن يتم إلا بعد اكتمال كافة الإجراءات، والمراسلات التي أجراها النادي خلال الفترة الماضية مع الاتحادات المحلية التي ارتبط بها كلا اللاعبين، عن طريق اتحاد الكرة الإماراتي، كانت سببًا في تأجيل موعد الإعلان”.

وتابع حديثه: “إن المكاسب المرجوة من القرار التاريخي بمشاركة المواليد والمقيمين في المسابقات الرسمية لا تقتصر على الجوانب الفنية فحسب بل هناك فوائد استثمارية وتسويقية، فضلًا عن تعزيز روح الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء”.

ومن جانبه؛ قال عمر ياسين، أنه من المتابعين لفريق العين وعلى معرفة جيدة بتاريخ النادي وعدد من اللاعبين الذين دافعوا عن شعار النادي عبر تاريخه المدجج بالإنجازات المحلية والإقليمية والقارية والعالمية.

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