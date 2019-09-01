فيدرر يقسو على جوفين ويصعد لربع نهائي أمريكا المفتوحة

تأهل اللاعب السويسري روجر فيدرر المصنف الثالث عالميا إلى الدور ربع النهائي في منافسات فردي الرجال بـ بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، اليوم الأحد.



وتمكن فيدرر من بلوغ دور الثمانية في آخر البطولات الأربع الكبرى “جراند سلام” لهذا الموسم، بعد تغلب على منافسه البلجيكي ديفيد جوفين بثلاث مجموعات دون رد بواقع 6-2 و6-2 و6-0.



ويواجه فيدرر في المباراة المقبلة، البلغاري جريجور ديميتروف، المصنف الـ78 عالميا، والذي أطاح بالأسترالي أليك سدي مينار بواقع 7-6 و6-3 و6-4.