بيل يعادل النتيجة لريال مدريد في المارديجال

عادل ريال مدريد النتيجة أمام فياريال بعد كرة ثلاثية وصلت إلى كارفاخال داخل منطقة الجزاء ومررها الظهير الإسباني الأيمن إلى النجم الويلزي الذي أسكنها الشباك.



وجاء الهدف الأنفاس الاخيرة من عمر الشوط الأول للمباراة التي تُقام على ملعب المارديجال.



وكان فياريال قد تقدم بهدفٍ مبكر لرودريجو مورينو بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة.