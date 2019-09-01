تألق عماد السيد يثير غضب جمهور الزمالك

أثار تألق عماد السيد، حارس مرمى الاتحاد السكندري، غضب جمهور الزمالك في مباراة الفريقين المقامة مساء اليوم الأحد، باستاد الإسماعيلية في دور الأربعة ببطولة كأس مصر.



وقدم عماد السيد مستويات رائعة في الشوط الأول من عمر اللقاء الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، وذاد عن مرماه ببراعة وأبعد أكثر من محاولة محققة للزمالك.



ورافق الزمالك للإسماعيلية 75 مشجعًا وفقًا للعدد المسموح به من الجهات الأمنية، هتفوا ضد عماد السيد أثناء خروج اللاعبين لغرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول، واتهموه بإضاعة لقب الدوري حين كان حارسًا للفريق الأبيض قبل شهر واحد.



وارتكب عماد السيد خطأ في مباراة الأهلي بالجولة الأخيرة سجل منه التونسي علي معلول هدف فوز الفريق الأحمر الذي حسم الدوري قبل تلك المواجهة.



وانتقل عماد السيد للاتحاد السكندري بصفة نهائية مع بداية الموسم الحالي.



