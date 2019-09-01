الكولومبي كينتانا يتصدر سباق إسبانيا للدراجات

انتزع الكولومبي نايرو كينتانا صدارة سباق إسبانيا للدراجات اليوم الأحد بعدما جاء في المركز الثاني في المرحلة التاسعة التي فاز بها السلوفيني تاديي بوجاتشر في الجبال في أندورا.



واستجمع بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، الذي يشارك في سباقه الكبير الأول، رباطة جأشه أمام الثلاثي موفيستار كينتانا والإسبانيين أليخاندرو فالفيردي ومارك سولير قبل أن يهاجم قبل 3 كيلومترات من نهاية المرتفع الأخير وسط الأمطار الغزيرة.



وأنهى المتسابق البالغ عمره 20 عاما المرحلة متقدما بفارق 23 ثانية عن كينتانا الفائز باللقب في 2016.



وتعافى بريموش روجليتش ليحتل المركز الثالث متأخرا بفارق 48 ثانية عن الفائز.



وتقدم روجليتش إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 6 ثوان عن كينتانا.



وأنهى الكولومبي ميجيل أنخيل لوبيز المرحلة متأخرا بفارق 61 ثانية بعد تعرضه لحادث لكن ذلك لم يؤثر على آماله في حصد اللقب إذ يحتل المركز الثالث بفارق 17 ثانية عن كينتانا.



ويحصل المتسابقون على يوم راحة غدا الإثنين قبل خوض مرحلة سباق فردي ضد الساعة لمسافة 36 كيلومترا يوم الثلاثاء من خورانجون إلى باو.

