هاري كين: أشعر بخيبة أمل بالتعادل مع آرسنال

أعرب النجم الإنجليزي الدولي هاري كين، عن حزنه لتعادل فريقه توتنهام هوتسبير 2 2 مع مضيفه آرسنال اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وفرط توتنهام في تقدمه 2 0 على الفريق الملقب بـ(المدفعجية)، ليسقط في فخ التعادل، ويكتفي بالحصول على نقطة وحيدة، ليخفق بذلك في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.



وقال كين في تصريحات له عقب المباراة: "إنني أشعر بخيبة أمل، عندما تتقدم في النتيجة بهدفين نظيفين، فإنك تتوقع أن تفوز بالمباراة بغض النظر عن هوية الفريق المنافس".



أضاف نجم فريق توتنهام، الذي أحرز الهدف الثاني للفريق الأبيض من ركلة جزاء "على أي حال، فإننا حصلنا على نقطة وحيدة، ويتعين علينا أن نقبل ذلك".



وارتفع رصيد توتنهام إلى خمس نقاط، ليحتل المركز التاسع في ترتيب المسابقة، بفارق سبع نقاط خلف ليفربول المتصدر.



وكان توتنهام، الذي أنهى المسابقة في المركز الثالث الموسم الماضي، قد استهل مسيرته في الموسم الحالي بالفوز 3 1 على ضيفه أستون فيلا، قبل أن يتعادل 2 2 مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الثانية، ويخسر 0 1 أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد في المرحلة الماضية.

