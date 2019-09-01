ارتفاع حصيلة مبيعات ليبيا النفطية لمستوى 2،1 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، أن إيرادات شهر يوليو لعام 2019 من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2،1 مليار دولار أمريكي، بزيادة تقدّر بحوالي 403 مليون دولار أمريكي (+23 بالمئة) مقارنة بالشهر الماضي.



وعزت المؤسسة، في بيان أوردته بوابة إفريقيا الإخبارية، مساء اليوم، إلى ارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر يونيو، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.



وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله: "على الرغم من أن عائدات النفط قد شهدت ارتفاعا مقارنة بالشهر الماضي، إلا أنّ قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساسًا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد".



وأوضح "صنع الله" أن أعمال التخريب التي طالت خط الأنابيب بحقل الشرارة النفطي سببت خفض الإيرادات بشكل ملحوظ.





