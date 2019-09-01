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رياضة

حميدتش يدافع عن سياسة بايرن في سوق الانتقالات

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:00 م
حميدتش
حميدتش
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دافع حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن التحفظ طويل الأمد للنادي في سوق الانتقالات، معربا عن سروره بالصفقات التي أبرمها البافاري خلال الميركاتو الحالي.

وفي مقابلة مع مجلة "كيكر" الألمانية الصادرة غدا الإثنين، قال حميديتش: "كان من المهم انتظار اللاعبين الذين سيلعبون دورا في تخطيطاتنا، حتى مع ازدياد نفاد الصبر من قبل أجزاء في وسائل الإعلام وبعض الصقور في وسائل التواصل الاجتماعي".

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الرقم القياسي من البطولات في ألمانيا استطاع ضم لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد، وبنيامين بافارد من شتوتجارت، وجان فيت آرب من هامبورج.

كما تمكن أيضا من استعارة فيليب كوتينيو من برشلونة وإيفان بيرسيتش من إنتر ميلان، قبل فترة وجيزة من نهاية موسم الانتقالات.

وسبق ذلك، فشل صفقة ضم الألماني الدولي ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي.

وأضاف حميديتش: "بايرن اعتاد أن يتم صفقاته مبكرا، لكن إذا تطلب الموقف الانتظار لفترة أطول فلابد للمرء أن يوجه نفسه تبعا لذلك".

واتسم رد فعل المحترف السابق في صفوف بايرن بالارتياح حيال انتقادات الرأي العام له، وقال إنه يتعامل مع النقد الموضوعي بشكل محترف، وقال: "كنت أعرف دائما بأننا سنتمكن من الرد على التطورات الراهنة، وهو بالضبط ما حدث بعد ذلك".

ويستمر عقد حميديتش مع بايرن حتى نهاية يونيو 2020، وسيبت النادي البافاري في مستقبله، في نوفمبر المقبل.

ويرغب صالح حميدتش في البقاء لفترة طويلة في بايرن "أنا أضطلع بمسؤولية كبيرة، وأستطيع تدبير الأمور ويتعين علي بطبيعة الحال أن أتحمل بعض الأشياء، وقد أظهرت أنني أستطيع التعامل مع هذه الأمور".

وقال حميدتش: "فعلت الكثير وشاهدت الكثير وعلمت الكثير وتعلمت الكثير، وفي جملة واحدة: لقد طورت من نفسي".

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