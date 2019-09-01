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رياضة

رئيس الهلال السعودي يؤكد نجاح الإدارة في دعم فريق الكرة

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:00 م
فهد بن نافل رئيس
فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي
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أكد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، أن إدارة النادي نجحت في دعم الفريق بالعديد من الصفقات التي يحتاجها.
وقال بن نافل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على "تويتر": "نجحنا بالتنسيق مع الجهازين الفني والإداري في تلبية متطلبات الفريق وفق ما يراه الجهاز الفني من خلال التعاقدات جديدة، أو تجديد عقود لاعبين، إضافة إلى تعزيز إمكانات العيادة الطبية باستقطاب طاقم طبي جديد".
وشدد رئيس الهلال على أن إدارة النادي تمضي بخطوات متسارعة نحو إعادة الهيكلة الإدارية وتطبيق نظام حوكمة يحقق الاستقرار المالي والإداري إلى جانب تحديث وتطوير البنى التحتية لمرافق النادي.
وعن دور إدارة النادي مع الجماهير تحدث: "جماهيريًا.. سعداء بالتفاعل الكبير مع القوة الزرقاء التي تم إنشاء إدارة مختصة بشؤونها حتى حققت نجاحًا كبيرًا ومؤثرًا وأصبح لاعبو الفريق يشعرون بتأثيرها بشكل أكثر مما مضى؛ بتحفيزهم وتأثيرهم على المنافسين.. وبإذن الله "يدًا بيد" سنكون أقوى.. والقادم أفضل".
كان مجلس الجمهور الهلالي قد دشن ألتراس النادي الجديد، والذي تم اعتماده تحت اسم «القوة الزرقاء»، والمكون من 4 آلاف عنصر سيتخذون من المدرج خلف المرمى الجنوبي في مباريات الهلال «على ملعبه» مقرًا لهم وسيرتدي الجميع زيا أزرق موحدا.
ويحتل الهلال حاليا صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (دوري المحترفين السعودي) برصيد ست نقاط، وبفارق الأهداف أمام النصر.
ويستعد الهلال لمواجهة ضيفه الفيحاء يوم 14 من الشهر الجاري.

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