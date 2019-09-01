التشكيل الرسمي للسوبر كلاسيكو الأرجنتيني

أعلن مارسيلو جالاردو وجوستافو ألفارو، مدربا ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيين، تشكيل الفريقين في لقاء السوبر كلاسيكو، الذي يجمعهما مساء اليوم الأحد على ملعب "مونيمنتال"، ضمن الجولة الخامسة للدوري المحلي.



وجاء تشكيل ريفر بليت كالتالي:



"أرماني - مونتيل - دياز - مارتينيز - كاسكو - بيريز - بلاسيوس - فرنانديز - دي لا كروز - براتو - بوري"



أما تشكيل بوكا جونيورز فجاء كالتالي:



"أندرادا - فيجندت - لوبيز - إزكويردوز - فابرا - كابالدو - ماركوني - دي روسي - ماك ألليستر - سولدانو - هورتادو"

