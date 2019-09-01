آينتراخت يقتنص فوزا قاتلا من فورتونا بالدوري الألماني

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزا بهدفين لهدف على حساب ضيفه فورتونا دوسلدورف، في مباراة جمعت بينهما الأحد، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.



وعلى ملعب "كومرزبنك أرينا"، تقدم الضيوف أولا عن طريق المهاجم روين هيننينجز (ق36)، وذلك قبل أن يتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة (57) بواسطة اللاعب الهولندي باس دوست.



وفي الدقيقة (86) سجل المهاجم البرتغالي جونسالو باسينسيا هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض مهديا فريقه نقاط المباراة الثلاث.



وبهذا الفوز، رفع آينتراخت رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد دوسلدورف عند 3 نقاط في المركز الـ12.